103-87. El Barça se hunde desde la defensa en el estreno de la Euroliga

Pero no bastó ante un equipo todopoderoso, el último campeón de la Eurocopa y que dispone de una profundidad de banquillo infinita, con jugadores muy talentosos como Antonio Blakeney y liderados por Vasilije Micic, que ha regresado a lo grande de la NBA.

Al Barça se le vio falto de rodaje, sin automatismos, y con un grave déficit en defensa, ya que encajó 26, 25, 31 y 21 puntos por cuarto y solo aguantó hasta el descaso (51-45).

Bien pronto se vio cuál es el mal del Barça de Joan Peñarroya. A los catalanes les sobra el talento en ataque, donde hoy lució especialmente Will Clyburn que anotó 14 puntos en 12 minutos en el primer tiempo y sostuvo a su equipo.

El Barça empezó muy desconectado, con un 5-0 de salida después de un primer triple de Micic, la gran estrella de Hapoel. Pero se fue recuperando, sobre todo por su acierto desde el triple y su fortaleza en la pintura.

Incluso llegó a dominar en el marcador (12-15), con un triple de Kevin Punter. Bien dirigidos por Satoransky, la anotación de Antonio Blakeney, el mejor de los suyos, la contrarrestó Nico Laprovittola, que logro seis puntos casi consecutivos.

El 26-26 con el que finalizó el primer cuarto habla mal de las defensas de ambos equipos. En el segundo cuarto, el ritmo anotador de Hapoel se mantuvo y el Barcelona no encontró soluciones a las canastas fáciles del equipo de Itoudis.

En la salida del segundo cuarto, con un 9-0 inicial (35-26), se encendieron todas las alarmas para el Barça. Peñarroya rehízo a su equipo, dio entrada nuevamente a Clyburn y Punter y su equipo fue descontando poco a poco.

A tres minutos para el descanso se puso a dos el Barça (44-42), pero nuevamente se escapó Hapoel con mucha facilidad (15/20 en tiros de dos en los dos primeros cuartos).

Anotaban en la pintura y con mucha facilidad Oturu y Motley. Al descanso, los de Peñarroya perdían por seis puntos (51-45) y tenían que mejorar mucho atrás si querían tener alguna opción.

Pero no lo hicieron y en el tercer cuarto, los azulgrana cavaron su tumba. La calidad individual de los de Itoudis bastaba ante la ineficacia del Barça en defensa.

Oturu campaba a sus anchas por la pintura, Blakeney se mostraba infalible desde fuera y las genialidades de Chris Jones o de Micic, cuando la situación lo requerían, le dieron una máxima diferencia a su equipo de dieciséis puntos (77-61), entrado el tercer cuarto.

A 4:30 para el final de partido, esa diferencia se mantuvo (96-79), y fue cuando el Barça reaccionó, más por orgullo que por otra cosa. Cuando se acercó a nueve puntos (96-87) apareció Micic y con triple cerró el partido. Al final, los azulgrana perdieron por 16 puntos (103-87) y demostraron que les queda un largo camino por recorrer.

103 - Hapoel Tel Aviv (26+25+31+21): Micic (18), Bryant (11), Malcolm (4), Wainright (8), Oturu (18) -cinco inicial- Motley (8), Blakeney (20), Jones (12), Ginat (4) y Odiase (-).

87 - Barça (26+19+25+17): Satoranski (5), Punter (13), Clyburn (23), Shengelia (8), W. Hernangómez (1) -cinco inicial- Vesely (13), Cale (-), Marcos (-), Parra (7), Laprovittola (6), Brizuela (5) y Fall (6).

Árbitros: S. Pukl (SLO), T. Hordov (CRO) y T. Bissuel (FRA). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Euroliga disputado en el Arena 8888 de Sofía (Bulgaria).