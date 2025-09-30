Carot, Talcis, Blanco y Dzepina, los jóvenes de la plantilla del Valencia en Euroliga

El Valencia ha presentado una lista de 20 jugadores en la que está el base temporero Ike Iroegbu, pero en la que no está Vicent Valerio-Bodon, también refuerzo temporal y al que, en cambio sí que ha inscrito en la acb y que ya estuvo en el banquillo en los dos partidos de la Supercopa de este pasado fin de semana.

Como en la Euroliga no existe la limitación de extracomunitarios que hay en la acb, el técnico Pedro Martínez podrá usar a los tres que tiene. En las competiciones nacionales tiene que elegir entre Omari Moore, Kameron Taylor y Nate Sestina, que fue el descartado en los dos partidos del torneo de Málaga y cuyo lugar ocupó Valerio-Bodon.

El Valencia, que debuta este miércoles en la competición en la pista del ASVEL Villeurbanne, tampoco ha incluido en esta lista a Ethan Happ, que se pasó la pasada campaña casi en blanco por una lesión de la que fue operado en verano en Estados Unidos y que aún no se ha reintegrado en la plantilla.

Carot, nacido en 2006 y de 206 centímetros, ya estuvo la pasada campaña en la dinámica del equipo que dirige Pedro Martínez y el pasado mes de diciembre debutó en un partido oficial del primer equipo en el choque de la Eurocopa ante el Cluj-Napoca rumano.

Talcis es un escolta que acaba de cumplir 18 años, mide 195 centímetros y que se formó en el Club Deportivo Don Bosco e internacional sub 18 con Letonia, con la que disputó el Eurobasket de la categoría este verano. El campeonato lo ganó España y lo hizo con una notable actuación del base menorquín Álex Blanco, también de 2007, de 188 centímetros y llegado al Valencia en el verano de 2024.

Unos meses antes, el club había incorporado a Dzepina, un ala-pívot serbio del año 2006 que este verano, con sus 207 centímetros, disputó con Serbia el Europeo sub 19, con un promedio de 16 puntos y 5 rebotes por encuentro. Los cuatro han realizado la pretemporada con el primer equipo.