Cinco estrenos y un centenario en un Valencia con el que Pedro Martinez vuelve tras 7 años

El entrenador catalán dirigió su último encuentro en la Euroliga en el banquillo del Baskonia el 15 de noviembre de 2018, cuando cayó derrotado por 99-84 en la cancha del Buducnost. En aquel encuentro jugaba en el equipo balcánico Edwin Jackson, escolta francés que ahora milita en el ASVEL Villeurbanne, rival de Valencia este miércoles.

De los dieciséis jugadores de la primera plantilla que ha inscrito el Valencia, no han jugado aún en esta competición Ike Iroegbu, que tiene unos días más de contrato con el club, Isaac Nogués y Omari Moore, que como él se podrían estrenar en el choque de este miércoles en casa del ASVEL, y Jean Montero y Yankuba Sima, que están lesionados.

Aunque ya ha debutado en la competición, lo hizo de manera testimonial Brancou Badio, que jugó 23 segundos con el Barça en la 2020-21. También tienen poco bagaje Sergio De Larrea, que participó en tres choques con el Valencia y acumuló 18 minutos entre las campañas 2022-23 y 23-24 y Kameron Taylor, que jugó siete encuentros con el Maccabi en el curso 2021-22.

En el lado contrario, sus jugadores con más experiencia en la competición son Darius Thompson, que acumula 108 encuentros; Matt Costello, que suma 94, y el capitán Josep Puerto, que suma 85, todos ellos con el Valencia.

Además del escolta, han jugado la Euroliga con el Valencia De Larrea (3), Jaime Pradilla (78), Xabi López-Arostegui (56) y Nate Reuvers (29).

Thompson ha disputado el torneo con el Baskonia y el Efes, Costello solo con el equipo vasco, Sestina con el Fenerbahce y Neal Sako con el ASVEL.

Para el Valencia será su novena participación en la Euroliga desde que debutó en la máxima competición continental en la campaña 2003-04 tras haber conquistado la Copa ULEB, la primera denominación de la actual Eurocopa.

Entre sus participaciones, destaca la de la campaña 2010-11, en la que con el antiguo formato llegó al quinto encuentro de los cuartos de final de la competición y se quedó por tanto a una victoria de una Final Four a la que accedió el Real Madrid tras aquel cruce.

En la 2020-21, con Jaume Ponsarnau en su banquillo, firmó 19 triunfos en 34 encuentros y se quedó a una victoria de entrar entre los ocho primeros y haber jugador la eliminatoria de acceso a la Final a Cuatro. En su última participación, en la campaña 2023-24, se quedó con 14 victorias aunque hasta el penúltimo partido tuvo opciones de entrar entre los diez primeros y jugar el 'play in'.