El Real Madrid firma en Bolonia una noche para el olvido desde el triple

Solo Facundo Campazzo con dos transformados de cuatro probados y Chuma Okeke, con uno de cinco, hicieron diana. Por lo demás se marcharon de vacío Mario Hezonja (0 de 7), Sergio Llull (0 de 3), Trey Lyles, Alberto Abalde, Andrés Feliz y Gabriel Deck (estos tres últimos con 0 de 1).

Con esta son quince las veces que el conjunto blanco ha transformado solo tres lanzamientos exteriores en un enfrentamiento de la Euroliga, siendo la más reciente el pasado 7 de marzo, cuando en una visita al Panathinaikos griego empeoró incluso esas cifras con un 3 de 26 para un 11.5%.

Menos, diez, fueron los encuentros en los que solo convirtieron dos. Y hay además cuatro ocasiones en las que únicamente hizo un triple, la más cercana en una visita al Zalgiris de Kaunas en la 2021-2022 donde solo dejó 47 puntos, la vez que menos desde que se fundó la competición (1 de 15 en triples para un 6.7%).

De las restantes dos tuvieron lugar en la 2010-2011; una ante el Partizan (1 de 20 para un 5%) y otra ante el Charleroi (1 de 15 para un 6.7%). Y la que falta fue en la 2000-2001, también con Scariolo en el banquillo, en su primera etapa, contra el Olympiacos en un cara a cara que pese a todo acabó ganando y con mejores porcentajes que el mostrado ante el Virtus el martes (1 de 7 para un 14.3%).

Fueron las actuaciones menos prolíficas del Real Madrid, que siempre sumó al menos una vez desde lejos. Eso le permite no formar parte de la lista de diez conjuntos que en alguna ocasión se marcharon de vacío y que componen el Baskonia, el AEK de Atenas y el Hapoel Jerusalén en la 2000-2001; el Alba Berlín en la 2002-2003; el Barça en la 2003-2004; el Strasbourg en la 2005-2006; el Le Mans en la 2008-2009; el Maccabi en la 2011-2012; el Lokomotiv Kuban Krasnodar en la 2013-2014; y el Estrella Roja en la 2014-2015 (quien más lo intentó sin éxito con diecinueve tiros).