El Valencia abre la Euroliga en la pista del ASVEL impulsado por el título de la Supercopa

El equipo 'taronja' regresa a la máxima competición europea tras un año de ausencia y, por primera vez, lo hace sin tener que cumplir un objetivo deportivo para regresar, dado que este verano firmó un acuerdo de tres campañas con la competición. Esa nueva realidad marcará su participación.

También lo hará el estilo de juego, rápido, con muchos triples y ambicioso en el rebote, que instauró la pasada campaña el técnico Pedro Martínez y al que dará continuidad en esta nueva campaña, ahora con más jugadores capaces de desplegarlo con soltura. La pasada campaña equipos como el París ya usaron un método similar en la competición con bastante éxito.

Eso sí, como ocurrió en el torneo de Málaga de este pasado fin de semana, el Valencia afrontará esta cita con las bajas del dominicano Jean Montero, su gran referente ofensivo la pasada campaña, y de los también exteriores Brancou Badio y Xabi López-Arostegui, así como del interior Yankuba Sima.

Esta situación hizo que en la Supercopa tuvieran un mayor protagonismo en la línea exterior el joven Sergio De Larrea, que fue nombrado MVP, Omari Moore y el también estadounidense Kameron Taylor y que en la interior lo tuviera Nate Reuvers. Algo parecido se espera para el encuentro de este miércoles en Francia.

De ese primer torneo de la temporada queda la duda de qué papel puede tener en la rotación Isaac Nogués, que tuvo una pequeña participación en la semifinal ante el Unicaja y no jugó la final contra el Real Madrid.

El único cambio en la convocatoria respecto a la Supercopa es la presencia de Nate Sestina, que como en las competiciones acb solo pueden coincidir dos extracomunitarios, condición que comparte con Moore y Taylor, fue el descartado por Pedro Martínez. No ha viajado a Francia el dominicano nacionalizado húngaro Vincent Valerio-Bodon, que estuvo en Málaga, aunque no jugó. El choque también servirá para empezar a ver el papel de Sestina esta campaña.

La expedición 'taronja' no pudo regresar a Valencia el domingo por la noche, tal y como estaba previsto, por la lluvia y su avión fue desviado a Barcelona, donde hizo noche antes de viajar a Lyon.

El encuentro supondrá el enfrentamiento del interior francés Neal Sako con los que el curso pasado fueron sus compañeros, después de que este verano hiciera uso de una cláusula de su contrato para firmar con el Valencia. En principio, no tendrá problema para jugar pese a una torcedura de tobillo en la semifinal de la Supercopa.

Además, supondrá un nuevo reencuentro del conjunto valenciano con su veterano compatriota Nando de Colo, que jugó en el club entre 2009 y 2012.

El equipo francés, dirigido de nuevo esta campaña por Pierric Poupet, además de a Sako ha perdido este verano a otra de sus revelaciones, Theo Maledon, y a otros jugadores importantes en su rotación como Paris Lee, Joffrey Lauvergne o Tarik Black.

En cambio, ha incorporado al también experto Thomas Heurtel, al igualmente exterior Glynn Watson o al interior Batien Vautier.