107-98. Las Aces tumban a Indiana en la prórroga y se citan con las Mercury en las Finales

Las Aces, campeonas de la WNBA en 2022 y 2023, disputarán las quintas Finales de su historia tras contener el ímpetu de unas Fever que lucharon hasta el final pese a la ausencia de su líder Caitlin Clark, baja hasta la próxima temporada por una lesión en la ingle.

En la Michelob Ultra Arena de Las Vegas, a pocos pasos del 'Strip', las Aces tumbaron a las Fever impulsadas por 35 puntos, seis rebotes y cinco asistencias de la MVP A'Ja Wilson y por 32 puntos y diez asistencias de Jackie Young.

Fue la primera vez en la historia de la liga en la que dos jugadoras superan los 30 puntos en un partido de 'playoffs'.

Las Aces tuvieron nueve puntos de ventaja en el cuarto período, pero las Fever consiguieron remontar y forzaron la prórroga pese a perder por lesión a Kelsey Mitchell y a Aliyah Boston por faltas al acabar el cuarto período. Fue la segunda vez en la historia de la WNBA en la que un partido decisivo de 'playoffs' llega al tiempo extra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Chelsea Gray dio la cara para las Aces en la prórroga al conectar dos triples claves para la victoria final.

Las Fever terminaron una temporada brillante en la que supieron sobreponerse a la larga baja de Caitlin Clark. Su máxima anotadora frente a las Aces fue Odyssey Sims, con 27 puntos.

Clark estuvo en el estadio apoyando al resto de sus compañeras.

Las Mercury ya esperaban rival en las Finales, tras sellar el pase de ronda el pasado domingo con una victoria en casa contra los Minnesota Lynx, huérfanas de Napheesa Collier.

Las Finales de la WNBA arrancarán este viernes y se disputarán por primera vez al mejor de los siete partidos.