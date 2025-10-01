76-69. Un primer tiempo titubeante condena al Manresa de Ubal en su estreno europeo

El equipo dirigido por Diego Ocampo mostró otra cara tras el descanso, impulsado por una notable mejora defensiva y el buen rendimiento de Álex Reyes (16 puntos) y Louis Olinde (11). Sin embargo, no fue suficiente para consumar la remontada ante un Cedevita Olimpia en el que brilló el experimentado base Aleksej Nikolić, máximo anotador del partido, con 17 puntos.

El estreno en Eurocopa del Manresa del uruguayo Agustín Ubal -que sólo anotó dos puntos- no pudo arrancar con peor pie. El conjunto catalán saltó al parqué sin tensión y concedió tiros cómodos que el Cedevita no desaprovechó para firmar un demoledor 11-0, un lastre que condicionó por completo el primer cuarto.

Reyes intentó abrir camino desde el perímetro, pero las faltas pronto pasaron factura al conjunto catalán. El conjunto esloveno, firme y certero, mantuvo la iniciativa con un alto acierto en la media distancia (8/12) y casi infalible desde la línea de tiros libres (10/11), consolidando su ventaja al cierre del primer acto (29-18).

En el segundo acto, el Manresa apretó atrás pero le faltó encontrar mayor fluidez en ataque. Un triple aislado de Steinbergs redujo la desventaja a diez puntos (35-25, min.14), un mal menor tras el mal arranque que alimentaba las esperanzas de remontada. Sin embargo, un 2+1 de Stewart volvió a enfriar la reacción visitante y los tiros libres terminaron por llevar al Cedevita a la máxima diferencia en el descanso (42-27).

Ni el paso por vestuarios corrigió el apagón ofensivo del Manresa, incapaz de anotar en los tres primeros minutos de la reanudación. El Cedevita, fiel a su plan de partido, abrió el tercer cuarto con un parcial de 6-0 que estiró aún más la brecha en el marcador (48-27, min.23).

Fue entonces cuando el conjunto del Bages sacó a relucir su orgullo. Golden, inédito en la primera mitad, comenzó a imponerse en la pintura; Steinbergs mantuvo la amenaza desde el perímetro; y Pérez asumió galones para liderar la reacción.

Pese a la resistencia local desde la línea de personal, el Manresa consiguió rebajar la desventaja hasta los 12 puntos, lo que mantenía vivo el duelo de cara al último asalto (61-49).

Esa inercia positiva llevó a los visitantes a acercarse a diez puntos (63-53, min.32), pero en el momento decisivo al Manresa se le cerró la canasta. Tres minutos sin anotar y un triple letal de Nikolic enterraron las opciones de remontada (66-55, min.36).

El cuadro catalán vendió cara su derrota. Gracias a una notable mejora defensiva y a las dudas del Cedevita, que con todo a favor se mostró impreciso, el Manresa logró acercarse hasta los cinco puntos (71-66, min.39). Sin embargo, Nikolic, implacable, asumió la responsabilidad en el momento clave: un triple y dos tiros libres sellaron la victoria local, dejando el marcador final en 76-69.

76- Cedevita Olimpia (29+13+19+15): Stewart (9), Nikolic (17), Blazic (6), Chougkaz (10) y Kennedy (10), -cinco inicial-, Gibson (5), Girard III (9), Radovic (6), Houindo (-), Ciperle (-), Cerkvenik (-) y Skara (4).

69- BAXI Manresa (18+9+22+20): Benitez (10), Plummer (-), Knudsen (-), Steinbergs (8) y Akobundu-Ehiogu (-), -cinco inicial- Reyes (16), Ubal (2), Olinde (11), Obasohan (5), Izaw-Bolavie (2), Golden (10) y Pérez (5).

Árbitros: Joseph Bissang (FRA), Leandro Lezcano (ARG) y Ioannis Tiganis (GRE). Sin eliminados.

Incidencias: Primera jornada de la Eurocopa disputada en el Arena Stozice de Liubliana (Eslovenia).