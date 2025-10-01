Dreamland Gran Canaria quiere mostrar "competitividad y mentalidad" frente al Real Madrid

En declaraciones a los medios de comunicación en un desayuno informativo, el entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha apelado por entrar "con buen pie" en la competición para "seguir creciendo como equipo en un proceso que será largo", frente a un Real Madrid hambriento de victorias tras perder la Supercopa de España y en su debut en Euroliga.

El cuadro claretiano, en pleno proceso de aclimatación, tratará de dejar a un lado los altibajos y acercarse a "donde queremos estar" para competir en una Liga Endesa que "cada año es más potente", ha resaltado Lakovic, que también ha incidido en que el tiempo y el ajuste de los jugadores a las exigencias técnicas apaciguarán la montaña rusa táctica de inicio de temporada.

"Estoy muy contento con la disposición de trabajar, prepararse y asimilar los conceptos que el cuerpo técnico propone, pero todavía es pronto porque en pretemporada hemos visto los picos de un equipo nuevo. Veo entrenar a los jugadores y esforzarse para mejorar y llegar al punto óptimo, aunque todavía falta", ha admitido el técnico esloveno.

Pese a cerrar una pretemporada con tres victorias y tres derrotas, Lakovic ha querido quitar hierro al balance y se ha mostrado "muy ilusionado" por el buen trabajo de la plantilla durante el verano, además del aprendizaje que ofrecieron las derrotas ante La Laguna Tenerife y Covirán Granada como toque de atención para "ser conscientes de qué espera en Liga Endesa".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el director deportivo del club, Willy Villar, no es un condicionante arrancar la Liga Endesa ante el vigente campeón, ya que "nunca sabes cuándo es el mejor momento para enfrentarte al Madrid" y quizás sería "más peligroso" pensar que se tiene un calendario más asequible de entrada: "El Real Madrid viene mal en cualquier momento".

Villar ha recordado que al Madrid lo derrotaron en Gran Canaria en el mes de enero, "cuando podría ser la peor época", y también que su equipo ganó al Barça en la jornada 1 de la primera temporada de Jaka Lakovic al frente del banquillo, mientras que en otras ocasiones "hemos perdido en situaciones más propicias".

Sin embargo, el grancanario sí ha hecho énfasis en el "hándicap" que supondrá llevar diez días sin competir frente a un Real Madrid que sumará ya cuatro partidos oficiales: dos de Supercopa de España y dos de Euroliga: "Podemos acusar esa diferencia de ritmo competitivo, aunque iremos a Madrid con la intención de ganar y comenzar de la mejor manera".

Villar también ha admitido que el conjunto claretiano no llega al cien por cien al inicio de Liga Endesa, pero sí ha considerado "interesante" sacar conclusiones del equipo, tanto a nivel técnico como de conocimiento de los jugadores nuevos de la plantilla, cuyo objetivo actual pasa por formar un bloque.

"Hay suficiente calidad para afrontar los retos que tenemos por delante. Tenemos que mantener el nivel, que no es fácil por la alta competencia, pero poseemos la exigencia de seguir ahí. Hay que hacer equipo para mantener el nivel y toca demostrar que tenemos la mentalidad para afrontar las exigencias", ha reflexionado el director deportivo amarillo.

El directivo claretiano ha resaltado que la mejoría en la confección de la plantilla "está por demostrar", si bien ha asegurado que se ha creado una plantilla más física y versátil que buscará "transmitir ilusión y generar oportunidades" como en las temporadas anteriores: "Estamos en condiciones de generar ilusión con esta plantilla".

Por su parte, el alero Miquel Salvó ha pedido paciencia en el proceso de adaptación de los fichajes y que no se tomen en cuenta los resultados de pretemporada, ya que "son entrenamientos" más competitivos pero que no reflejan el equipo que saltará a la pista del Movistar Arena.

"Tenemos que ir a ganar y jugar nuestro mejor baloncesto. Si seguimos las indicaciones del plan de partido podremos llegar a los cinco minutos finales con opciones, y ahí tocará agarrarse al encuentro para intentar la Liga Endesa con una victoria ante el Real Madrid", ha dicho el catalán.

El escolta colombiano Braian Angola, que ya ha dejado atrás sus problemas físicos de la pretemporada, no ha escondido sus ganas de vestir la camiseta del Dreamland Gran Canaria en el inicio liguero tras un verano "muy fuerte de entrenamientos y de acoplar piezas".