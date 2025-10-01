Básquetbol

El partido entre La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya israelí podría ser a puerta cerrada

Santa Cruz de Tenerife, 1 oct (EFE).- La directiva de La Laguna Tenerife sopesa celebrar el partido de la Liga de Campeones de Baloncesto contra el Bnei Herzliya israelí, el próximo 14 de octubre en el pabellón Santiago Martín, a puerta cerrada.

01 de octubre de 2025 - 07:50
El presidente de la entidad aurinegra, Aniano Cabrera, ha señalado este miércoles en la cadena de radio Cope que el consejo de administración se inclinará por la medida que "mayor seguridad" pueda garantizar, y en estos momentos "no descartamos ningún escenario" salvo jugar en una cancha neutral.

Ha abundado en que pretenden "apurar al máximo -la elección del- mejor escenario posible", pues su prioridad es velar por la seguridad ciudadana, pues "hay muchos aficionados que se desplazan con sus hijos, y de una edad, que se pueden ver envueltos en una situación que puede que no pase nada o que pase".

Cabrera ha indicado que el club estará a disposición de lo que dictaminen la FIBA y la Subdelegación del Gobierno.

