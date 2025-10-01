El partido entre La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya israelí podría ser a puerta cerrada

El presidente de la entidad aurinegra, Aniano Cabrera, ha señalado este miércoles en la cadena de radio Cope que el consejo de administración se inclinará por la medida que "mayor seguridad" pueda garantizar, y en estos momentos "no descartamos ningún escenario" salvo jugar en una cancha neutral.

Ha abundado en que pretenden "apurar al máximo -la elección del- mejor escenario posible", pues su prioridad es velar por la seguridad ciudadana, pues "hay muchos aficionados que se desplazan con sus hijos, y de una edad, que se pueden ver envueltos en una situación que puede que no pase nada o que pase".

Cabrera ha indicado que el club estará a disposición de lo que dictaminen la FIBA y la Subdelegación del Gobierno.