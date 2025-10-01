Juan Núñez estará seis meses de baja tras ser intervenido del menisco

La entidad catalana ha especificado que se han reforzado los puntos de sutura del menisco practicados en la primera artroscopia que ya se le realizó al internacional español, de 21 años, el pasado 11 de marzo para tratar una rotura del menisco externo de la rodilla derecha.

Seis meses después, con el inicio oficial de la pretemporada, el lunes 1 de septiembre se incorporó a la dinámica del primer equipo y se ejercitó junto al resto de sus compañeros en la estadía que el equipo entrenado por Joan Peñarroya completó en Encamp (Andorra) hasta el 6 de septiembre, día en el que Núñez reapareció ante el París Basketball en un partido en el que anotó cinco puntos.

Sin embargo, el Barça anunció el 12 de septiembre que el director de juego madrileño había sufrido una reacción inflamatoria en la rodilla derecha, que le obligaría a alejarse de las pistas para seguir un tratamiento conservador durante dos semanas.

Una vez agotado este plazo, y dado que la evolución no había sido favorable, el jugador se sometió a una artroscopia exploradora en el Hospital de Barcelona, a cargo del doctor Joan Carles Monllau y bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

Esta ausencia de larga duración deja al Barça con tres bases (Juan Marcos, Tomas Satoransky y Nico Laprovittola) y dos escoltas (Kevin Punter y Darío Brizuela) capaces de asumir la responsabilidad en la dirección del juego.