Krampelj: "Dragic me dijo que ganar el título europeo fue muy bonito"

"Zoran me dijo que disfrutó mucho en las dos competiciones -acb y Europa-, que no esperaban ganar el título y que fue un momento muy bonito. Queremos repetir esas buenas sensaciones y hacer todo lo posible por traer el trofeo a casa", recalcó el ala-pívot en la rueda de prensa que ofreció junto al director deportivo, Rafa Pueyo.
Krampelj, de 30 años y 2,06 de altura, fichó por el Surne Bilbao Basket el pasado agosto tras haber jugado la pasada campaña en el Yalovaspor de Turquía y el Sportif La Sagesse de Líbano.
El interior tiene además experiencia en Polonia, Italia, Estados Unidos, Canadá, Kazajistán, Uruguay, Japón y también en la Liga Endesa, ya que jugó siete partidos con el MoraBanc Andorra en la temporada 2019-2020.
"Cada país en el que he jugado me ha dado una lección de baloncesto. Cuando estuve en Andorra vi claro que en la acb se juega muy rápido y muy físico y que los árbitros permiten ese juego de contacto. Es algo que tengo que aprender, pero no va a haber ningún problema", explicó.
Krampelj, por otro lado, aseguró que, aunque puede jugar en las dos posiciones interiores, "quizás la más natural sea la de cuatro".
"Jugaré donde me pida el entrenador y estoy listo para hacerlo de cinco. Ahí creo que voy a poder sacar más velocidad en ataque y ser más fuerte en defensa. Creo que cuando asimilemos todo lo que nos pide el entrenador vamos a ser un equipo muy completo y que vamos a sorprender a más de un rival, sobre todo en casa", dijo.
Rafa Pueyo, por su parte, destacó la "experiencia" y el "buen físico" del esloveno y avanzó que con Jaume Ponsarnau, en principio, "jugará más de cuatro que de cinco".
"Es capaz de defender desde un tres a un cinco y tiene mucha potencia cerca del aro. Necesita algo de tiempo para armar el tiro, pero es muy efectivo desde el triple. También es buen jugador de contraataque y necesitamos que nos ayude en el rebote defensivo. Se tiene que adaptar al nivel de contacto de la acb, pero creo que es un proceso que lo va a hacer rápido", apuntó Pueyo.