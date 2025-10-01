Scariolo: "Intentaremos mostrar una versión cada vez mejor de nuestro equipo"

Así lo indicó el entrenador italiano a los medios del club en la previa del encuentro, en el que será el estreno del nuevo Real Madrid en el Movistar Arena, después de firmar su primera derrota en la Euroliga el martes ante el Virtus, en el regreso de Scariolo a Bolonia, donde fue el líder del banquillo de 2021 a 2023.

Con la vista puesta ya en el choque ante el Olympiacos griego, Scariolo destacó la experiencia de su plantilla, guiada por la calidad del ala-pívot búlgaro Sasha Vezenkov.

"Estamos muy al inicio de la temporada y los parámetros normales son diferentes, pero la calidad, el valor y sobre todo el hecho de que tienen muchos jugadores que llevan años jugando juntos con el mismo entrenador se nota mucho. Ellos también tienen que mejorar su condición, pero es un gran equipo que juega de memoria, con grandes jugadores como Vezenkov. Es una plantilla muy experimentada", analizó.

Además, Scariolo incidió en la idea de mejorar como equipo a pesar de las lesiones y el cansancio: "Intentaremos mostrar una versión cada vez mejor de nuestro equipo, aunque sea contra una de las oposiciones más grandes que te puedes encontrar en esta competición".

"Hay jugadores cansados y otros tocados, pero esto es típico del inicio. Unos no han hecho casi pretemporada y otros han estado lesionados. La homogeneidad que buscamos la encontraremos dentro de algunas semanas", profundizó.

Por su parte, uno de los recién llegados, el escolta alemán David Krämer, resaltó la importancia de jugar en casa ante su afición en un partido que prevé será "muy duro" y para el que tendrán que estar "al cien por cien": "Es un partido de mucha rivalidad que viene de lejos y vamos a intentar conseguir la victoria".

"En la Euroliga todos los partidos son importantes y debemos ganar en casa y defender nuestra cancha. El equipo está mejorando cada día y tenemos que seguir trabajando y adaptándonos a los que nos pide el entrenador", finalizó.