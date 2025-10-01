Valerio-Bodon deja el Valencia tras reforzar al equipo en pretemporada y en la Supercopa

Nacido en República Dominicana pero criado en Hungría, con cuya selección absoluta es internacional, el jugador llegó al Valencia a principios de septiembre ante la ausencia de varios jugadores por compromisos con sus equipos nacionales.

Valerio-Bodón llegó a disputar algún amistoso con el equipo de Pedro Martínez y, aunque en un principio el club se planteó prescindir de él, finalmente los problemas físicos de varios jugadores hicieron que tuviera continuidad.

De hecho, la lesión a última hora de Yankuba Sima hizo que el técnico lo incluyera en la convocatoria para viajar a Málaga y, tras descartar a Nate Sestina, estuvo también en el banquillo tanto en el choque ante el Unicaja en semifinales como en la final ante el Real Madrid, aunque no llegó a jugar en ninguno de los dos. Tras la cita en Málaga, el jugador ha regresado a Hungría.

El Valencia mantiene en la plantilla a otro jugador con contrato temporal, el base estadounidense Ike Iroegbu, cuya vinculación de un mes acaba a mitad de octubre.

