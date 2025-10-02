Alberto Díaz: “Sé que vamos a ser un equipo mejor cuando pasen las jornadas”

El malagueño, que compareció ante los periodistas junto a sus compañeros Chris Duarte y Nihad Djedovic, analizó cómo está siendo la aclimatación de los nuevos: “Nos estamos parando mucho en los detalles. Cuesta este año un poco más, porque hace tres años empezamos una plantilla prácticamente nueva y ahora hay conceptos y jugadores hechos al equipo y otros que llegan nuevos”.

En este sentido, piensa que “hay que tener paciencia con los nuevos porque no es fácil adentrarte en un nuevo equipo" y dijo que "no sabría medir el estado de química", pero insistió en que van "a ser un equipo mejor cuando pasen las jornadas”.

“Los veteranos y yo intentamos que vean que somos un grupo unido, familiar, que hacemos bromas y lo pasamos bien dentro y fuera. Que sientan el club como suyo y se sientan identificados, que vean el recorrido que tiene la historia del club. Nuestro objetivo es empaparlos un poco en nuestra cultura, en Málaga y su gente”, añadió sobre su papel para ayudar al dominicano Chris Duarte en su primera experiencia en Europa.

Sobre los otros tres fichajes, dijo que “Sulejmanovic es prácticamente un jugador nacional; Webb III conoce la liga perfectamente, sabe cómo se trabaja en Europa y lo difícil que es la ACB; Castañeda es más introvertido y no conoce la liga, juega en posiciones intermedias entre el uno y el dos, pero su adaptación es muy buena. Todos necesitan su proceso. En muy poco tiempo veremos la mejor versión de todos ellos”.

Tras ganar la Copa Intercontinental en Singapur y caer en semifinales de la Supercopa ACB en Málga, el primer objetivo es “clasificar para la Copa del Rey" y también "estar lo más arriba posible, luchar, pelear y conseguir estar en esa liguilla de los grandes”, resumió Díaz, aunque en el corto plazo “es ir ganando partidos”.

Este primer tramo de la temporada para el malagueño “ha ido bien”, aunque le hubiese gustado “acabar de una mejor manera con la Supercopa, pero el equipo está con ganas". "Ahora tenemos un periodo de adaptación y una especie de minipretemporada”, precisó.

En lo personal, Alberto Díaz empezó el verano “bien, con ganas de estar en la selección”, pero luego vino “la decepción de la lesión y ver que no llegaba al Eurobasket”, aunque a su llegada a Málaga para la pretemporada ya se encontró “bien”.

“Estoy con ganas de este nuevo reto con un grupo nuevo prácticamente, pero las sensaciones son buenas. En este inicio de temporada mostramos carácter. Tenemos mucho margen de mejora, pero estoy muy ilusionado por esta nueva temporada”, apostilló.

Para Díaz “son intensos son todos los meses”, ya que en la ACB se ha demostrado “el nivel que hay" y por ello no se pueden "relajar en ningún partido", y en la Liga de Campeones (BCL) “hay que empezar lo mejor posible”, para lo que están “concienciados de que es un inicio duro, pero la mentalidad es ganar y construir una química a medio y largo plazo”.