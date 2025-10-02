Galbiati: "Tenemos que subir el nivel de nuestra comunicación"

“Aprecio el esfuerzo, la energía y el comportamiento en el campo. No tenemos prisa, pero tenemos que trabajar duro, es un proceso”, apuntó el técnico italiano, preocupado por “crear el mejor grupo posible”.

“Tuvimos una reunión muy buena, hablamos sobre el juego y fue una frustración positiva porque entendieron lo que pasó y las sensaciones fueron buenas”, desveló el preparador azulgrana, consciente de que necesitan tener “jugadores en forma y aumentar la química”.

Sobre Asvel, su rival, destacó que tiene un equipo “muy típico en ellos, con muchos atletas y jugadores con experiencia en la competición”. “Es una muy buena mezcla, son peligrosos y necesitaremos imponer nuestro estilo y nuestro ritmo”, analizó Paolo Galbiati.