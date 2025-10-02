Lazarevic: "Mi sensación es que estoy en un gran equipo"

"Somos muchos jugadores nuevos y estamos creciendo, pero es una cuestión de química. Estamos en ese proceso que es lo primero que debemos conseguir para alcanzar luego los logros deportivos", recalcó el exterior en la rueda de prensa que ofreció junto al director deportivo del club vasco, Rafa Pueyo.

Lazarevic, de 28 años y 1.98 de altura, llegó a Bilbao el pasado verano cedido por el Estrella Roja tras haber alternado temporadas en el FMP SoccerBet y en el equipo de Belgrado, con el que jugó 74 partidos en la Euroliga.

La pasada campaña, con el FMP, promedió 9,8 puntos y 8,4 rebotes en la Liga de Campeones y 13,3 puntos y 7,1 rebotes en la Liga Adriática.

"Tengo experiencia en jugar dos o incluso tres competiciones y lo más importante es que el equipo mantenga la salud. Tenemos un equipo sólido y amplio, pero lo fundamental es cuidarnos para poder ser competitivos e ir cubriendo pequeños objetivos", explicó.

Lazarevic aseguró que el Bilbao Basket fue "el club que más fuerte apostó" por incorporarle y que las conversaciones que mantuvo con el club y con el técnico le hicieron decidirse "también en lo personal" para aprovechar la "gran oportunidad de jugar en la competición más importante junto a la Euroliga".

"Siento que es un estilo de juego diferente al que estoy acostumbrado. Se requiere mucha exigencia física y la velocidad es bastante más rápida. Iré aprendiendo poco a poco, pero con mi experiencia tengo también armas para que esa transición sea lo más rápida posible", reflexionó.

Rafa Pueyo, por su parte, definió a Lazarevic como un jugador con "dos virtudes muy reconocibles: es muy buen defensor y muy buen reboteador".

"En defensa juega con intensidad y en rebote es un jugador agresivo que va por todas. Además, destaca en ataque en su juego a campo abierto y saca muchas ventajas. Tenemos también la suerte de que puede actuar en dos posiciones, de tres y de cuatro, y esa polivalencia siempre es bienvenida", admitió el responsable deportivo del Bilbao Basket.