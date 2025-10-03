Cancelan rueda de prensa de partido de la NBA por tiroteo contra el Coliseo de Puerto Rico

VRDG Entertainment, empresa promotora de ambos desafíos, incluyendo el de pretemporada entre los Miami Heat y los Orlando Magic, suspendió la rueda de prensa que debía celebrarse a las 10.30 hora local (14.30 GMT), confirmaron a EFE sus portavoces.

A dicha conferencia de prensa iban a asistir la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles; el presidente de VRDG, Julio Cabral; el exbase internacional puertorriqueño Carlos Arroyo y los exjugadores de los Heat Alonzo Mourning y Glen Rice, además de Nick Anderson, Bo Outlaw y Ryan Devos por los Magic.

La Policía se encuentra en el Coliseo de Puerto Rico investigando y recopilando evidencias del ataque a tiros, reportado a las 02.53 hora local (06.53 GMT).

Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, dijo a EFE que se han recogido 156 casquillos de bala de diversos calibres de los disparos realizados por seis encapuchados montados en motocicletas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estamos en el proceso investigativo de evidencia fílmica y lo que tengamos que hacer", indicó Feliciano, quien confirmó que los disparos penetraron los cristales y entraron al Coliseo, la principal sala de espectáculos en la isla.

En el momento del ataque a tiros, se encontraban dentro del lugar cuatro empleados del Coliseo, que resultaron ilesos.

VRDG Entertainment mantiene por ahora sin cambios un partido de celebridades entre dos equipos, el Heat Team y el Magic Team, ambos integrados por exdeportistas y artistas locales, que se jugará esta noche en el Coliseo.

Entre los artistas que jugarán, según confirmó la producción del evento, está el intérprete urbano Anuel AA, el exboxeador Félix 'Tito' Trinidad, la boxeadora Amanda Serrano, los expeloteros Carlos Beltrán y Yadier Molina, así como artistas urbanos como Wisin, Zion, Tito El Bambino, Jowell, Jon Z, Lyanno, entre otros.

No es la primera vez que el Coliseo de Puerto Rico es atacado a tiros. En 2019, desconocidos dispararon contra el edificio, dejando varios cristales rotos.

En aquel momento, Daddy Yankee, ahora DY, ofrecía una serie de conciertos y Anuel AA había sido uno de sus invitados.

La Policía especuló entonces con que el ataque fuera una forma de expresar descontento por la presentación de Anuel AA, lo que podría haber sucedido ahora de nuevo, aunque no está confirmado.