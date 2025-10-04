Gerard Encuentra: "Los jugadores han puesto su grano de arena para conseguir la victoria"

Como ya hizo en la previa del encuentro, ha manifestado que “el equipo tenía muchas ganas de competir”, y todavía más al ver el “buen ambiente” que se respiraba en el Barris Nord: “El pabellón era una fiesta antes de empezar”. Todo ello ha provocado que su equipo saliera a la pista con una “buena intensidad” y un ritmo “muy elevado”.

De hecho, un Encuentra visiblemente contento ha hecho hincapié en la intensidad de su equipo en varias ocasiones: “Para nosotros es muy importante jugar con energía”. De este modo, el Lleida ha realizado, según su técnico, “un muy buen trabajo defensivo”.

Además, el entrenador ilerdense ha destacado la actuación y el papel de Melvin Ejim: “Melvin es muy bueno en energía y es un líder dentro del campo. Es muy importante para nosotros y encaja muy bien con la filosofía”.

A pesar de la victoria y las buenas sensaciones que ha mostrado el equipo, el técnico ya tiene la mente puesta en el próximo partido contra el Barça: “Solo pensamos en el lunes y en corregir los errores, que han habido muchos”.

