Los Knicks vuelven a ganar a los 76ers y conquistan Abu Dabi

Reapareció el alero británico OG Anunoby, ausente en el partido del jueves, y los Knicks completaron su quinteto más reconocible, con Brunson, Mikal Bridges, Mitchell Robinson y el dominicano Karl-Anthony Towns. Con un baloncesto más coral y guiados por Brunson, los neoyorquinos pusieron pronto la directa y acabaron 23-31 el primer cuarto.

Los 76ers, aún sin Joel Embiid, Paul George ni Kyle Lowry, volvieron a confiar su ofensiva en Tyrese Maxey y el novato V.J. Edgecombe, que aguantaron sólo en los primeros minutos el juego coral de los de Nueva York. El turco Adem Bona repitió titularidad, pero tras dos tempranas personales, dejó su sitio a Andre Drummond.

Con un activo Anunoby en ambos lados de la pista, 11 puntos al descanso, el entrenador Mike Brown dio pistas de la configuración de estos Knicks, que a pesar de mantener el bloque de la temporada pasada, parecen haber encontrado un valioso activo desde el banquillo en Jordan Clarkson, capaz de asumir diferentes situaciones en ataque para dar más recursos al equipo de la 'Gran Manzana'.

A través de una rotación corta y gracias a su buen hacer desde la línea de personal, los Knicks se marcharon por delante al descanso con un claro 47-59.

Salieron con más ganas los 76ers tras la reanudación. El interior Justin Edwards puso, desde el tiro libre, puso a los suyos a siete puntos (69-76) a tres minutos del final de cuarto, manteniendo dicha renta hasta el inicio de los últimos 12 minutos (75-82).

En un plan de partido similar al del pasado jueves, Brown dosificó a Brunson, Bridges y Towns, los tres con menos de 17 minutos disputados, y repartió minutos entre jugadores menos habituales en el último periodo, en el que se estrenó con un triple el francés Guerschon Yabusele.

A pesar del empeño de Malcolm Hill, con 11 puntos, los de Nueva York cerraron una nueva victoria, dejando sensaciones positivas antes del inicio de la temporada.