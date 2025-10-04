Básquetbol

Luis Casimiro: “Ha habido dos partes totalmente diferenciadas”

Lleida (España), 4 oct (EFE).- El entrenador del Río Breogán, Luis Casimiro, ha afirmado, tras la derrota de su equipo ante el Hiopos Lleida (87-86), que “ha habido dos partes totalmente diferenciadas” y que la ventaja inicial del Lleida les “ha condicionado el resto del partido”.

Casimiro ha lamentado que la primera mitad “ha sido del Lleida”, y que el equipo catalán les “ha superado en todo”. “El Lleida ha dominado clara y perfectamente”, ha comentado.

En la segunda, el Breogán se ha encontrado en “un partido muy difícil para jugar”, pero ha estado “bastante mejor que en el primer tiempo”. “Hemos tenido alguna posesión para acercarnos a diez o menos, que podría haber cambiado algo poco el partido”, ha declarado.

El técnico breoganista ha restado deméritos a su equipo en el global del encuentro, y ha comentado que “el Lleida ha estado muy bien”, pues “ha jugado con mucha intensidad y mucha energía”.

