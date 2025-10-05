118-126. Los Magic logran una vigorosa remontada en Puerto Rico

Fue el primer partido de la NBA en la isla caribeña desde 2006, cuando los Heat se enfrentaron con los Pistons de Detroit en el mismo escenario.

En aquel entonces, los Heat contaban con Shaquille O'Neal, Dwyane Wade, Gary Payton y Alonzo Mourning, mientras que los Pistons tenían en su plantilla a Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tayshaun Prince y Rasheed Wallace.

Los Heat hoy tomaron el mando (24-19) con una sembrada de Keshad Johnson y mantuvo el control hasta cerrar el primer periodo (29-21).

La ofensiva de los Heat mantuvo el ritmo en el segundo cuarto hasta abriendo la ventaja con un triple de Andrew Wiggins (33-21).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Magic recortaron distancias a cuatro tantos (35-31), pero Heat logró mantener a su rival a raya con un buen margen (61-50).

La segunda parte del encuentro fue otra historia.

Luego de que los directores técnicos de ambos equipos decidieran descansar a sus titulares, los suplentes, incluyendo a Alex Morales, de origen puertorriqueño tomaron la iniciativa.

Morales destacó al frente de Magic, pues después de tanto tiempo que el equipo estuvo en desventaja, un triple los puso arriba 75-73.

Desde ese momento, los dos quintetos se fueron en un mano a mano abierto de varios intercambios de ventajas y empates hasta que Trevor Keels atizó un triple al cerrar el periodo y poner al frente a los Heat 93-90 rumbo al cuarto y periodo final.

En esa última parte del desafío, el escolta Reece Beekman, de los Magic, se lució y con seis puntos al hilo, puso arriba a su equipo 112-115, manteniendo la ventaja y el triunfo.

118. Miami (29+32+32+25): Wiggins (11), Jovic (10), Adebayo (7), Powell (5), Jacquez (6), Fontecchio (9), Smith (7), Johnson (8), Ware (10), Gardner (10), Keels (12), Achiuwa (5), Young (7), Dainja (4), Goldin (2). Técnico: Erik Spoelstra

126. Orlando (21+29+40+36): Da Silva (12), Banchero (7), Carter (10), Bane (9), Jones (3), Black (5), Isaac (4), Richardson (13), Howard (10), Bitadze (6), Morales (9), Penda (6), Cain (10), Robinson (4), Beekman (11), Castleton (5), Quiñones (2). Técnico: Jamahl Mosley

Árbitros: Michael Smith, Kevin Cutler, John Butler.