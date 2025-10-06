El Granca, subcampeón de la Eurocopa, se estrena en la Liga de Campeones ante el Benfica

El equipo claretiano afrontará el choque con todas su piezas, incluso con un protagonismo creciente de sus jugadores de cantera, como es el caso del suizo Lucas Maniema -que debutó el domingo en la Liga Endesa- así como el venezolano Brayan González y el finlandés Eetu Heinonen, ya que esa competición, a diferencia de la Eurocopa, contempla un cupo de cinco jugadores de formación local (JFL), si se supera en la convocatoria la cifra de diez baloncestistas.

Esa condición la cumplen tanto el citado Maniema como el esloveno Ziga Samar, el gerundense Eric Vila y el barcelonés Miquel Salvó, si bien en la plantilla también reúne esta condición el zaragozano Carlos Alocén, que sigue recuperándose de su rotura de ligamentos cruzados.

Los amarillos, renovados en todas sus líneas, afrontan este nuevo hábitat europeo ante el cambio de perspectivas que se vaticina en el baloncesto continental, con la futura irrupción de la NBA en el Viejo Continente, su acuerdo con la FIBA y la falta de perspectivas que se le planteaban al equipo isleño tras participar una sola temporada en la Euroliga (2018-2019) y rechazar la invitación en la pasada campaña ante las complicadas condiciones económicas que se le imponían.

El Gran Canaria llega a esta Liga de Campeones con un balance europeo de 198 triunfos, 118 derrotas, un título (Eurocopa 2022-23), dos subcampeonatos (Copa ULEB 2014-15 y Eurocopa 2024-25), cinco semifinales y 20 participaciones continentales entre Copa Korac, Copa ULEB, Eurocopa FIBA y Eurocopa BKT y Euroliga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta panorámica, el Gran Canaria se mide a un Benfica que arrancó este pasado sábado con triunfo en la primera jornada de la Liga Portuguesa de Basquetebol (LNB) ante la Uniao Desportiva Oliveirense (89-76). En la plantilla del equipo lisboeta destacan el alero estadounidense Justice Sueing -con experiencia tanto en Bélgica o Polonia- así como el pívot polaco Aleksander Dziewa y el veterano base estadounidense Aaron Broussard.

Para el Benfica, esta edición ofrece la oportunidad de calibrar la progresión del baloncesto portugués en competiciones europeas, uno de los retos pendientes del parqué lusitano. De hecho, el club lisboeta se convirtió en el primer equipo de su país en alcanzar la fase regular de esta Liga de Campeones, mérito que logró en la edición 2022-23.

Con todo ello, el Dreamland Gran Canaria se mide al SL Benfica mañana a partir de las 20.30, hora insular, en el Pavilhao Fidelidade de Lisboa. A la espera de posibles acuerdos televisivos, el encuentro se podrá seguir en directo a través del servicio de streaming Courtside 1891 Basketball.