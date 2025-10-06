Las entradas más baratas para el posible último partido de LeBron superan los 770 dólares

Chicago (EE.UU.), 6 oct (EFE).- Las entradas más baratas para el partido Los Ángeles Lakers-Utah Jazz del domingo 12 de abril de 2026 alcanzaron un precio superior a los 770 dólares, entre los rumores de que podría ser el último de la temporada regular de LeBron James, después de que este anunciara una importante decisión para este martes.