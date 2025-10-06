Lucas Maniema resalta el alto grado de cohesión del Gran Canaria

El suizo ha dicho que saltarán a la pista en Lisboa "a darlo todo" para conseguir una victoria vital para los claretianos en las aspiraciones europeas, dentro de un formato más corto de competición.

Maniema ha destacado que el equipo ha mejorado "mucho" desde el inicio de la pretemporada y que llegan al envite europeo en un buen momento tras el debut liguero con tropiezo, pero con buenas sensaciones ante el Real Madrid (81-71).

"Estoy muy contento de formar parte del equipo y conseguir minutos en Liga Endesa o Liga de Campeones", ha valorado Maniema sobre su inclusión de pleno derecho en la plantilla del primer equipo.