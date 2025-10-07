El Baxi Manresa, a por el primer triunfo en la Eurocopa

Los del Bages, que jugarán su primer partido de Eurocopa en su historia en el Nou Congost, afrontan el duelo con la intención de redimirse después de perder sus dos primeros compromisos de la temporada.

En lo que a competición europea se refiere, los catalanes cayeron en la pista del Cedevita Olimpia de Liubliana por 76-69 en un duelo en el que siempre fueron por detrás en el marcador, y en la Liga Endesa también se estrenaron con derrota, por 104-93, en la pista del La Laguna Tenerife.

Por todo ello, el Baxi Manresa buscará revertir la situación y sumar su primer triunfo oficial de una temporada que se prevé muy larga, con doble partido semanal, como mínimo, hasta el próximo mes de febrero.

Para el duelo ante los polacos, el técnico Diego Ocampo tendrá toda la plantilla a su disposición, por lo que deberá hacer un descarte que no se conocerá hasta pocas horas antes de arrancar el encuentro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Slask Wroclaw, por su parte, llega a este duelo en dinámica irregular, después de ganar en la primera jornada europea, por 95-85, al Neptunas Klaipeda lituano, pero con derrota (93-81) ante el Trefl Sopot en el estreno en su liga doméstica.

A diferencia de otras temporadas, la plantilla cuenta con mucho jugador nacional, y tan sólo dos jugadores extracomunitarios: el alero Dejon Davis y el ala-pívot Jared Coleman.

Será la primera vez que se enfrenten ambos equipos en competición oficial, ya que en los años anteriores en la Liga de Campeones el Manresa se cruzó con equipos de Polonia, pero nunca con el Slask Wroclaw.

El técnico de los manresanos, Diego Ocampo, se mostró crítico antes de encarar el tercer partido oficial de la temporada. "En el último choque erramos muy gravemente en el rebote y nos faltó mucha energía ante los golpes que recibimos. Este es el nivel de las competiciones que jugamos, cualquier error que hagamos será castigado por el rival", zanjó.