El Valencia español sigue sin sacar entradas para Hapoel, que no oferta viaje a seguidores

Las protestas que se dieron en septiembre contra la participación de un equipo israelí en La Vuelta llevaron al Valencia a no sacar a la venta entradas para el público general con la antelación con la que suele hacerlo.

Varios colectivos han convocado ya protestas para la tarde del 15 de octubre en los alrededores del Roig Arena para protestar contra la presencia del equipo israelí, con el lema 'Bàsquet sí, genocidi no' (Baloncesto sí, genocidio no, en valenciano).

El club anunció ya el partido para sus abonados el pasado domingo en el choque de la acb ante el Barcelona, pero aún no ha tomado la decisión de si sacará finalmente entradas a la venta.

El Valencia tampoco ha decidido si entregará al Hapoel más entradas del mínimo que marca la competición, que son 140, aunque las normas de la competición abre la puerta a que el club local imponga "restricciones de seguridad".

El club israelí promociona en su web un viaje que empezará el 13 de octubre para asistir al encuentro que el equipo disputará el 17 de octubre en París, pero no para la cita de València.

Tras visitar València, tanto el Hapoel como el Maccabi deberán visitar al Real Madrid, al Barcelona y al Baskonia, los otros tres equipos españoles en la Euroliga. Los cuatro clubes han mantenido conversaciones al respecto en estos últimos días para poner en común cómo van a afrontar esas visitas.