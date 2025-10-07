Fuerzas de seguridad y Valencia Basket trabajan "los distintos escenarios" ante el Hapoel

Así lo ha manifestado este martes sobre el partido de baloncesto con el equipo israelí la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha indicado que se va a "seguir viendo cómo van los acontecimientos y cómo se dan las circunstancias para tomar las decisiones definitivas al respecto".

Bernabé ha hecho estas declaraciones en el acto celebrado en el Complejo Policial de Zapadores con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional.