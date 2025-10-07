Ibon Navarro: "Tenemos mucha ilusión, pero la dificultad sube cada año"

"Eres el bicampeón, lo has hecho dos veces y los equipos liberan presión ante ti, sobre todo en su casa", dijo en rueda de prensa el entrenador vitoriano, quien señaló la dificultad que se van a encontrar porque "hay más equipos potentes y que ya han competido, como AEK, Tenerife, Galatasaray, que han mejorado mucho".
El entrenador del conjunto malagueño no quiere ningún tipo de confianza contra el conjunto turco y pidió "estar centrados en el partido de este miércoles porque enfrente hay jugadores expertos y veteranos, con trayectoria en Europa: Los conocemos a muchos, se trata de ir partido a partido y aquí un error se paga", dijo.
"Puedes perder la opción de ser primero, la posibilidad de jugar un play in en enero está ahí. Queda mucho hasta mayo. Va a ser más difícil porque aparecen equipos nuevos, los que estaban se han reforzado bien", afirmó.
Sobre el Mersin, aseguró que "tienen un bloque de 7-8 jugadores americanos con mucha experiencia en Europa" y se pueden encontrar en la cancha con "un equipo con tres pequeños, como pasó en Bilbao, que creen problemas: Coward, Cobb, Pako Cruz juntos pueden dar muchos problemas, Olaseni tiene mucho recorrido, White también", precisó.
"Es un buen equipo, con jugadores que conocen la competición. Llevan ya tiempo con un núcleo desarrollado a nivel de juego y tienen momentos en que rompen sistemas, son muy verticales, pisan pintura y son muy fáciles. Ya nos ocurrió con Bilbao eso y hay que trabajar para evitarlo. El reto más que ganar es mejorar, hacer progresos", subrayó.
Ibon Navarro destacó el grupo que le ha tocado al Unicaja: "He visto poco, al Oostende lo tenemos visto y lo conocemos muchísimo, es verdad, pero muy poco, no te voy a engañar, he visto números y resultados del Karditsa, pero hasta ahora he estado con Mersin y Gran Canaria, ya nos pondremos", explicó.