El Barça se niega a ceder al Hapoel Jerusalén el Palau Blaugrana en su visita a Manresa

Barcelona, 8 oct (EFE).- El FC Barcelona ha comunicado al Hapoel Jerusalén que no le cederá el Palau Blaugrana para que pueda ejercitarse el miércoles 15 de octubre por la mañana antes de disputar, a las 20:45 horas (18:45 GMT), el partido de la tercera jornada de la Eurocopa ante el Baxi Manresa en el Nou Congost.