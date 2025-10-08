Joaquín Rodríguez: “Todos los entrenamientos para mí son una final”

El uruguayo efectuó estas declaraciones durante una rueda de prensa en Zaragoza en la que también se ha referido al hecho de que en su vuelta a la entidad rojilla, tras su cesión al Movistar Estudiantes, iba a encontrarse una situación difícil, al haber 13 fichas en el club y no formar parte del cupo.

“Hablé con el entrenador -Jesús Ramírez- también, él me dijo lo que había y yo le dije que iba a venir acá a demostrarle que podía jugar y a buscarme mi lugar”, ha relatado.

Rodríguez también ha explicado que, cuando se marchó del Estudiantes, el club madrileño le mostró su interés para que continuara con ellos, pero ha desvelado que él quería regresar a Zaragoza para tener su oportunidad en la ACB.

De esta forma, se ha mostrado “contento por el desafío” de estar de nuevo en el Casademont, un equipo en el que, por el momento, está dejando muy buenas sensaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A ello se ha referido al recordar el encuentro contra el Benfica, el pasado 26 de septiembre, en el que pudo “aprovechar” su oportunidad, como también lo hizo el domingo ante el Baskonia.

“Estoy contento de ayudar al club a ganar, que es lo más importante, y empezar la liga con un partido como el del otro día creo que es muy importante para mí y también para el equipo”, ha señalado.

Este domingo, el Casademont se enfrentará al Joventut, un partido que tiene como aliciente la presencia de Ricki Rubio, que ha vuelto a jugar tras la pausa que se tomó para cuidar su salud mental.

Ante la posibilidad de que le toque medirse con el base catalán, Rodríguez ha señalado que sería “un desafío muy lindo” y que “ojalá” suceda, pues la vuelta de un jugador de ese nivel, desde su punto de vista, “es algo muy bonito para el básquet”.

Por último, el jugador se ha referido a los objetivos del conjunto rojillo para la temporada tras una preparación “buena”, que ha servido para hacer “crecer” al equipo.

Ahora, según Rodríguez, la escuadra pone el punto de mira en objetivos como la Copa y “a jugar playoff”, aunque ha matizado que “el día a día es lo más importante”.

“Hay que trabajar y disfrutar del día a día, creo que hay una buena plantilla, pero hay que crecer mucho, nos tenemos que acomodar todos los jugadores”, ha relatado.

Sin embargo, el escolta uruguayo ha sido optimista con el futuro del club: “Creo que podemos llegar a lograr algo importante”, ha concluido.