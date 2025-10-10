El Bàsquet Girona, obligado a reivindicarse tras su pésimo estreno

El equipo de Marc Gasol afrontaba el encuentro inaugural con ambición y confianza porque siguen el entrenador, Moncho Fernández, artífice de la permanencia, y la mayoría de las piezas importantes y han llegado fichajes llamados a ser clave, pero ofreció su peor cara y apenas compitió.

El parcial de 18-0 del tercer período acabó de enterrar las opciones de un equipo que decepcionó y terminó con un triste 5/30 en triples (17%). Solo un jugador superó el 25% de acierto en los tiros de tres puntos, Otis Livingston II (2/4). Cinco firmaron un 0/2 y Derek Needham, un 1/6.

La pretemporada ha dejado claro que Moncho quiere jugar rápido y castigar desde la línea de tres puntos, pero en Burgos el equipo catalán siguió siendo el equipo inofensivo desde más allá de la línea de 6,75 metros de la temporada pasada.

El Girona fue el peor equipo de la liga en triples con un 31,3%. Es su gran asignatura pendiente: ya lo fue en la temporada del debut (2022-2023) con un 29,7%.

En la pista del Burgos brilló el escolta Pep Busquets. Dinamitó sus récords ACB de puntos (26) y valoración (23) y también aportaron Livingston II (13) y Juan Fernández (11), pero estuvieron demasiado solos. Apenas cuatro jugadores superaron los cinco puntos.

El base estadounidense, procedente del Galatasaray, es el fichaje estrella y debe ser el jugador franquicia del equipo tras el adiós de Ike Iroegbu. No ha bajado de los 12 puntos en ninguno de los seis partidos que ha jugado hasta la fecha contando los amistosos.

La contundente derrota de la primera jornada fue un revés imprevisto para abrir una temporada que despertaba ilusión en el club y la afición, la cuarta en la élite.

Ahora el equipo de Moncho afronta el estreno como local con la necesidad de dejar atrás la derrota contra el Burgos y evidenciar que no fue más que un accidente.

El Girona consiguió su primera victoria ACB en Fontajau contra el propio Murcia, el día 30 de octubre de 2022 con 24 puntos de Gasol y un 15/27 en triples (56%).

El argentino Maxi Fjellerup, clave la temporada pasada desde la llegada de Moncho (16 partidos de 20 con diez puntos o más), es duda porque tuvo "un problema en el tobillo" en el entrenamiento del jueves, según explicó Moncho en la rueda de prensa.

El técnico gallego tiene 13 jugadores contando a Sander Hollanders, con un contrato temporal de dos meses ampliable hasta final de curso.