El Baxi Manresa, con el objetivo de estrenar su casillero en la Liga Endesa

Los del Bages, que perdieron en la primera jornada en la pista del La Laguna Tenerife (104-93), tratarán de hacer valer el factor 'Nou Congost' para sumar el primer triunfo en ACB.

Un factor Congost que ya fue vital para sumar la primera en la Eurocopa, el pasado miércoles, ante el Slask Wroclaw polaco por 74-62.

Tras un inicio de temporada irregular con el campeonato de la Liga Catalana y las dos derrotas de inicio consecutivas entre Liga Endesa y Eurocopa, el equipo dirigido por Diego Ocampo buscará más regularidad para mantenerse en la zona noble de la tabla.

El técnico gallego tendrá la duda del alero danés Gustav Knudsen, que sigue con molestias musculares y es previsible que esta jornada descanse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otro lado, Ocampo tendrá que hacer un descarte en la convocatoria, y no se comunicará hasta unas pocas horas antes de iniciar el encuentro.

Uno de los jugadores más en forma en el conjunto catalán es el pívot estadounidense Grant Golden, que en el debut ACB firmó 18 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias; mientras que en el debut europeo hizo lo propio con 14 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

Quien también empezó a carburar es el ala-pívot alemán Louis Olinde, que se perdió la pretemporada por una lesión y en este inicio de campaña promedia 7 puntos y 3 rebotes.

El técnico Diego Ocampo habló en la previa del encuentro ante el Covirán Granada y la concentración que debe tener su equipo. "Necesitamos más continuidad en lo que a concentración se refiere. Debemos mejorar en muchos aspectos", ha zanjado.