El UCAM CB abre la segunda jornada en la Liga Endesa como líder en Girona

El encuentro que abrirá la segunda jornada del campeonato, que comenzará a las seis de la tarde en el Palau Fontajau de la capital gerundense, lo afrontarán los de Sito Alonso reforzados por su muy buen debut. Enfrente tendrán a un rival que perdió por 97-79 en la pista del Recoletas Salud San Pablo.

Los catalanes son decimocuartos de entre 18 competidores, pero forman un equipo al que tener en cuenta, tal y como se encargó de indicar el propio Sito.

"El Girona cuenta con jugadores interiores de muchísima calidad, aleros potentes y exteriores muy móviles. Es un equipo con muchos jugadores capaces de subir el balón y de anotar en los primeros cinco o seis segundos de cada posesión, por lo que tenemos que ser capaces de controlar su ritmo de juego y sus situaciones ofensivas", declaró el técnico grana antes de iniciar el primer desplazamiento de la temporada en la Liga Endesa.

"Lo que hagas en defensa depende en gran parte de cómo ejecutes tus sistemas ofensivos para así poder hacer un buen balance atrás. En ese sentido es importante tener control", añadió, al tiempo que dio valor al hacerse fuertes como visitantes.

"Si tienes la capacidad de ser competitivo fuera de casa el respeto aumenta y entonces tus victorias llegan, no con facilidad, pero llegan con un estatus diferente", reconoció.

Con respecto al estado físico de su plantilla, ya recuperado el ala pívot Rubén López de la Torre, el madrileño explicó que el equipo viajará con 13 jugadores: "Nosotros viajaremos normalmente, si podemos, con 13 jugadores por cualquier percance que pueda surgir antes del partido. Veremos cómo está Devontae Cacok por las molestias que arrastra y, si él no está, puede entrar Lee Aaliya sin ningún tipo de duda. Rubén entrenó con normalidad dos días y puede estar en la convocatoria".

Sobre Zach Hicks, el último en llegar al grupo para sustituir al lesionado Kaiser Gates, el entrenador fue claro: "Creo que tiene que quitarse un poco la timidez, pues veo al chico demasiado tímido. Es un tirador y no tiene que renunciar a nada".

Sito tuvo, además, unas palabras para el equipo sub-22 del club, que este viernes debutará en la nueva Liga U recibiendo al Burgos Grupo de Santiago en el Palacio de los Deportes de Murcia.

"La ilusión que tenemos puesta en ese equipo es total. Nino realiza un trabajo exhaustivo con el primer equipo durante la pretemporada para conocer la filosofía y la identidad que queremos transmitir desde nuestro conjunto de la ACB y desde el sub-22. Muchos de sus jugadores estuvieron ayudándonos en la fase de preparación y tenemos mucha ilusión por esta competición y con el proyecto, me parece algo increíble", comentó.