El Valencia vende ya entradas de partidos posteriores al del Hapoel pero no de ese duelo

València (España), 10 oct (EFE).- El Valencia Basket ha sacado ya a la venta entradas de partidos posteriores al que debe enfrentar a su equipo masculino con el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga el 15 de octubre, pero no ha sacado entradas para el público general en ese encuentro.