El Valencia vende ya entradas de partidos posteriores al del Hapoel pero no de ese duelo

Las protestas que se llevaron a cabo en La Vuelta contra la presencia de un equipo israelí como protesta por las actuaciones de este país en Palestina y que impidieron que acabaran algunas etapas, incluida la final, llevaron al Valencia Basket a no sacar en su momento entradas para el choque ante el equipo israelí.
Esa situación le llevó a detener la venta de entradas de los partidos posteriores, pero ahora ya están a la venta las entradas para el partido que el equipo femenino debe jugar el jueves 16 de octubre ante el Fenerbahce en la Euroliga.
El club valenciano aún no ha decidido si sacará entradas a la venta y si dará al club de Tel Aviv el cupo mínimo de 140 entradas que hay establecido o un paquete mayor. Las normas de la Euroliga permiten incluso que el Valencia reduzca esa cifra por motivos de seguridad.
Fuentes de la entidad valenciana transmitieron a EFE que el hecho de que la situación entre Israel y Palestina cambie cada día les hace ser prudentes y esperar.
Colectivos contrarios a la política de Israel pidieron hace unos días la suspensión del encuentro, han convocado protestas frente al Roig Arena y aseguraron que el deporte no puede permanecer ajeno al "genocidio" que aseguran perpetra Israel en Palestina como respuesta a los atentados terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023.