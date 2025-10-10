Joan Plaza: "Aquí en casa da igual si viene los Oklahoma City; quien venga que pague"

El experimentado técnico barcelonés quiere olvidar la derrota de la primera jornada en la pista del UCAM Murcia. Eso sí, con la lección aprendida: "Lo que intentamos, yo y todos los entrenadores, es que los jugadores sigan creyendo, porque, por nuestro estilo de juego y nuestra plantilla, tenemos que pensar más cómo va durante toda la temporada".

"Es evidente que nos hubiese gustado ganar en Murcia, pero sabíamos de la dificultad del partido. Ellos salieron con mucha intensidad y fuimos incapaces de asumirlo. Tenemos que seguir creyendo pese a perder de la manera que perdimos. Tenemos que competir hasta el último momento contra todos", añadió.

Respecto al partido contra La Laguna Tenerife, apuntó que quiere que jueguen "con la máxima intensidad": "Todos tenemos que ser conscientes de todas nuestras limitaciones. Tenemos que jugar con un nivel de intensidad muy alto. Nos tenemos que convertir en un equipo que haga el partido muy complicado para el rival. Hay mucha gente que vende humo, pero no es mi caso. El papel del público pasa por ser clave. Tienen que hacer que los rivales empiecen con un 10-0 en contra. Necesitamos que sea un pequeño infierno".

El barcelonés también elogió al equipo dirigido por Txus Vidorreta: "Tenerife juegan en otra liga. He entrenado a Shermadini, Huertas, Joan Sastre y son gente de mucho talento. El sexto jugador será el público. Nuestro objetivo será no hacer cosas que no toquen. El que toca el violín no puede tocar la batería y el que toca la guitarra no tocará el piano. Si intentamos hacer cosas que no tocan no saldrán, porque hacerlo nos generará frustración".

El equipo ya ha mejorado a nivel mental pese al partido en Murcia: "La vuelta en autobús fue complicada y el silencio fue sepulcral. Y es buena señal. En el primer entrenamiento de la semana ya nos intentamos recuperar. Yo quiero crecer a partir de mi propio error. Vimos el video completo de Murcia, pero no para fustigarnos. No podemos bajar la guardia. En general el jugador está ilusionado. Queremos ganar más de la mitad de los partidos de casa y este será el primero".

Además, comentó la baja del alero Stan Okoye: "Yo soy partidario de no arriesgar con Okoye. Los otros está bien. No hay excusas"

Joan Plaza sabe de la dificultad de enfrentarse a un rival que hace 10 partidos que el MoraBanc no le ha ganado. "Hubo un jugador hace muchos años con una autoestima muy alta y dijo que a él le tenían que defender rezando, y nosotros tenemos que hacer lo mismo o acercarnos. Tienen una conexión muy alta y todo pasa por ser fieles a nuestro estilo. Queremos ser sólidos y no dejar que tengan segundas oportunidades, pero esto lo intenta todo el mundo. Hacerlos sentir lo más incómodos posibles", sentenció Joan Plaza.