Lakovic advierte que, pese a los cambios, Unicaja "mantiene su esencia y filosofía"

En la rueda de prensa previa al encuentro ante los malagueños (este sábado a las 19:00 horas), el esloveno ha recordado el peligro de Unicaja en el juego rápido y las transiciones, “donde destacan y son eficientes”, al igual que en una defensa de “mucha calidad” que deberán sortear para sellar la primera victoria claretiana en Liga Endesa.

A pesar de la exigencia del rival, Lakovic ha pedido centrarse en el juego del propio Gran Canaria “antes que hacer puro ‘scouting’ del contrario”, ya que todavía detecta falta de rodaje y trabajo en el acople de las piezas en sus roles para adquirir los automatismos en ataque y en defensa que desea implementar el técnico claretiano.

“Todavía falta llegar al estado óptimo de nuestro juego en ataque y en defensa. Cuando no estás al cien por cien no pueden faltar las cosas básicas con máximo esfuerzo y energía. Hablo de rebote defensivo, capacidad correr atrás, defender las transiciones y limitar los puntos fáciles…”, ha avisado.

Sobre el encuentro, ha asegurado que será “un reto de máxima exigencia y muy apasionante” contra un Unicaja que “castiga los errores”, por lo que deberán imponerse “máximo esfuerzo y energía” para empezar con buen pie en el Gran Canaria Arena, una pista que solo ha visto a su equipo jugar en un amistoso de la pretemporada ante La Laguna Tenerife.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jaka Lakovic ha hecho énfasis en el peligro de los andaluces en el juego sin balón y su capacidad de generar a través de los bloqueos indirectos y bloqueos ciegos: “Tenemos que saber a qué jugador defendemos, estar pegados y no dejarlos escaparse. Necesitamos mucha comunicación para paliar estas acciones”.

También ha reflexionado sobre las complicaciones del calendario, que le han llevado a iniciar la Liga Endesa ante Real Madrid y Unicaja, una circunstancia que para el entrenador amarillo sirve para crecer porque los rivales de máximo nivel “te ayudan a alcanzar las nociones básicas” de una plantilla con seis novedades.

Tras no disputar ningún minuto en Madrid, Lakovic fue preguntado por el rol de Eric Vila y sus opciones de usar una rotación larga, una variedad que acogió con los brazos abiertos ante la subida del ritmo competitivo y de la agresividad del Gran Canaria, que abrirá las puertas a “unos cambios más cortos”.

“Eric Vila es capaz de coger responsabilidades y minutos en nuestra rotación y Lucas Maniema está creciendo como jugador con una predisposición física que le ayuda. Es una pieza que nos puede servir para cosas específicas, sobre todo ahora mismo que está adaptándose al máximo nivel. Planeamos las rotaciones acorde a cada partido”, ha abundado.

Acerca del nivel mostrado por su compatriota Žiga Samar, el esloveno ha resaltado sus buenas actuaciones y su llegada a la pretemporada en gran forma física gracias a los cincos meses de amarillo de la temporada pasada, que le sirvieron “para coger ritmo y confianza” tras su lesión de tendón de Aquiles y el escaso protagonismo en Alba Berlín.

"Ahora está rompiendo estas barreras y poco a poco se pone a su nivel. Como entrenador sigo esperando más, no tanto en anotación o defensa, sino en control de juego que debe llegar a través de nuestros bases. Aquí tiene margen de mejora”, ha recalcado.