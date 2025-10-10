Los Phoenix Suns se llevan el partido en la prórroga ante los Brooklyn Nets(132-127)

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- Los Phoenix Suns vencieron en la prórroga por 132 a 127 a los Brooklyn Nets, dirigidos por el español Jordi Fernández, en un encuentro de pretemporada que se disputó este viernes en el Venetian Arena de Macao, y que significó la vuelta de la NBA a China seis años después.