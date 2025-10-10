Ponsarnau: "El equipo está más maduro y será más competitivo que en Málaga"

"Estamos con un poquito más de ganas, sobre todo porque tenemos la sensación de que el equipo está más trabajado. Fuimos a Málaga bastante desnudos en muchas cosas y con pocas confianzas construidas en el colectivo, aunque creo que salió mejor de lo que podíamos esperar", valoró el técnico de los 'hombres de negro' en la rueda de prensa previa.

Ponsarnau cree que, a pesar de la baja por una subluxación en el hombro derecho de Bassala Bagayoko, la única del conjunto vasco para esta segunda jornada, el grupo "ha trabajado bien" en una semana "muy productiva" en la que han percibido que "el equipo va mejorando".

"La convicción es que tal como hacemos las cosas y con el talento que tenemos vamos a estar a la altura. San Pablo Burgos está muy bien y contra Girona la diferencia estuvo en que encontraron más determinación, confianza y acierto y que el rival pagó el hecho de jugar fuera de casa", analizó.

Ponsarnau añadió que en este primer partido "su jugador más importante", aunque quizás no "el de más nombre", fue Jon Axel Gudmundsson porque "marcó mucho la continuidad respecto a la temporada pasada".

"Tienen nombres para que vayan creciendo a nivel de estatus y de imprimir una personalidad en cómo juega el equipo. Se ve que hay jugadores que van a van a ser estandartes y le van a dar una riqueza superior a la temporada pasada", destacó.

Por otro lado, a nivel individual advirtió que a pesar del gris estreno de Justin Jaworski en Málaga, con 3 de 9 de acierto en tiros de campo, "que todo el mundo esté preparado porque habrá un momento en que le que saldrán las cosas".

"Todos los anotadores que he tenido la suerte de entrenar son ansiosos. Es parte de ellos. El otro día no le salió un buen partido, pero es un jugador que va a tener un impacto muy positivo y es importante que nosotros lo sepamos leer y él, adaptarse. Queremos un Jaworski superagresivo y que si falla cuatro y está en el campo que quiera tirarse la quinta", recalcó.