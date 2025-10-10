Unicaja, a por una victoria que se le resiste desde hace cinco años

Ibon Navarro llegó al Unicaja en 2022, ha dirigido en cuatro ocasiones al conjunto cajista en Las Palmas y todos los partidos acabaron en derrotas.

El Unicaja intentará romper la mala racha que padece en el Gran Canaria Arena porque, desde que al término del curso 2012-13 el Gran Canaria abandonó el Centro Insular de Deportes, ha disputado 12 partidos con un resultado de diez derrotas y dos victorias: en 2014 (67-74) y 2020 (80-84).

Sin embargo, no todos son recuerdos negativos en esa pista, ya que en febrero de este mismo año el Unicaja consiguió en el Gran Canaria Arena la tercera Copa del Rey de su historia tras superar al Joventut de Badalona (100-83), La Laguna Tenerife (90-83) y, en la final, al Real Madrid (93-79).

Por su parte, el Dreamland Gran Canaria llega a esta segunda jornada tras caer en la primera en el Movistar Arena frente al Real Madrid (81-71), y más reciente es su partido en la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), en la que ha debutado esta temporada, en el que se impusieron a domicilio al Benfica (61-98).

Tanto el Unicaja como el Dreamland Gran Canaria se han enfrentado en un total de 71 ocasiones a lo largo de su historia, con 43 victorias y 28 derrotas favorables a los cajistas.

En la Liga regular de la Liga Endesa, el balance es de 37 triunfos por 26 derrotas para el Unicaja, aunque de visitante, el balance es de 10 victorias por 21 derrotas.

El partido será muy especial para el pívot polaco Olek Balcerowski, criado en la cantera del conjunto canario y que disputó un total de seis temporadas en el Gran Canaria, donde conquistó la Eurocopa 2023 y fue elegido el mejor joven de la competición en los cursos 2020-21 y 2022-23.