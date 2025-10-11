El Joventut, a seguir con la buena racha en este inicio de temporada

Los catalanes llegarán a este duelo en el Olímpic después de ganar tanto en la jornada inaugural del campeonato doméstico ante el Covirán Granada (75-87) como en la de la Liga de Campeones frente al Cholet francés (91-73).

El próximo reto, un duelo ante un Casademont Zaragoza que también salió victorioso en la primera jornada -nada menos que contra un equipo de la Euroliga como el Baskonia (107-88)- y que colidera la clasificación junto a otros múltiples equipos, entre ellos la Penya.

Para el partido ante los aragoneses, los verdinegros tendrán la única baja del ala-pívot Michael Ruzic, que se encuentra en el tramo final de la recuperación de su lesión en el tobillo.

Por otro lado, el ala-pívot Sam Dekker, que acaba de ser padre, sí que será convocado y podrá jugar con normalidad ante el Casademont Zaragoza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Precisamente, el estadounidense protagonizará uno de los duelos del partido junto a su compatriota en el equipo rival, el también ala-pívot estadounidense Devin Robinson.

Además, el base Trae Bell-Haynes, uno de los mejores jugadores la temporada pasada en la Liga Endesa, pondrá a prueba el buen estado de forma de Ricky Rubio, que es una de los principales reclamos del curso en la competición tras regresar al equipo en el que se formó y despuntó.

Asimismo, el alero Adam Hanga habló en la previa del encuentro y, en declaraciones recogidas por el club, destacó las claves para sumar una nueva victoria: "Estamos disfrutando cada momento, y eso se nota en los partidos. Debemos seguir con la misma tónica".