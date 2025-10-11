El oficio del Barça contra la energía del Hiopos Lleida

La falta de recuperación y preparación será el gran condicionante del conjunto azulgrana, como ya reivindicó el viernes el técnico Joan Peñarroya, quien aseguró que su equipo está en "una situación de desventaja muy grande en la ACB" respecto a sus rivales.

"En 17 ocasiones jugamos en menos de 48 horas (entre jornada de Euroliga y de Liga Endesa). Baskonia tiene 17 jornadas, Valencia tiene 11 y el Madrid tiene 9. Además, tenemos otro añadido, tenemos seis partidos el domingo por la mañana, con menos de 34 horas (de descanso), Valencia ninguna, el Madrid una, que es contra nosotros, y Baskonia dos", señaló.

Ante un rival exigente como el Valencia Basket, Peñarroya mantuvo muchos minutos en pista a los jugadores más veteranos: el ala-pívot Tornike Shengelia rozó los 30 minutos y el alero Will Clyburn rebasó los 27, al igual que el escolta Kevin Punter. Los dos estadounidenses fueron decisivos en ataque, con 19 y 27 puntos, respectivamente.

Para administrar los esfuerzos de una plantilla corta, más aún con las bajas por lesión de los bases Nico Laprovittola y Juan Núñez, el Barça necesitará que otros den un paso al frente en la Liga Endesa. Es el caso del escolta Darío Brizuela y el alero Joel Parra, o de los recién llegados Juani Marcos, Myles Cale y Miles Norris.

El equipo azulgrana, que ya venció en los dos partidos del curso pasado ante el Hiopos Lleida (74-78 y 98-72), intentará evitar lo sucedido la pasada semana, cuando tras una meritoria victoria europea ante el Panathinaikos (96-103), perdió en el estreno doméstico en Valencia (93-81), falto de la intensidad que sí mostró este viernes.

La defensa es la principal asignatura pendiente del Barça, que ha encajado 93 puntos o más en todos los partidos, aunque también la batalla por el rebote se antoja decisiva, pues en la primera jornada de la Liga Endesa el Hiopos Lleida fue el que más balones capturó debajo de su propio tablero (33) y los azulgranas los que registraron más rebotes ofensivos (16).

Ambos conjuntos ya se vieron las caras en la pretemporada el 26 de septiembre, en un duelo en el que el Lleida, que se presentaba ante su gente y fue superior al Barça (74-63), liderado por la gran actuación individual del escolta Caleb Agada, autor de 14 puntos, 4 asistencias, 8 rebotes y créditos 24 de valoración.

El Hiopos Lleida llega al encuentro tras dejar buenas sensaciones en la primera jornada de la Liga Endesa ante el Río Breogán (87-68). El equipo burdeos exhibió un gran juego coral en el que el pívot György Golomán brilló por encima del resto y firmó 19 puntos, 9 rebotes y 24 créditos de valoración.

Para preparar este exigente partido contra el Barça, el conjunto ilerdense ha contado con ocho días en los que los jugadores han tenido la oportunidad de cohesionarse y mejorar día a día con el objetivo de alcanzar el máximo rendimiento posible cuanto antes.

Además, el Lleida intentará aprovechar el impulso anímico de la primera victoria para "crecer" y "competir", según comentó en la previa del duelo su entrenador, Gerard Encuentra, ante uno de los rivales más potentes de la Liga Endesa.

Encuentra cuenta con la totalidad de sus jugadores para el encuentro del domingo, a excepción de John Shurna. El ala-pívot estadounidense, que ya fue baja en la jornada inaugural, se empezó a incorporar a los ejercicios grupales el jueves, y su evolución durante el viernes y este sábado determinará su disponibilidad.

