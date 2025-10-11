El San Pablo quiere prolongar su impulso ante un Bilbao Basket herido

Será además una cita especial para la marea azul, que volverá a teñir las gradas de apoyo visitante, con más de 700 aficionados burgaleses apoyando al equipo.

En el apartado físico, la principal incógnita para Savignani es el estado de Jon Axel Gudmundsson, que arrastra molestias en el hombro y, aunque "ha mejorado mucho en los últimos días", es muy difícil que llegue para este partido.

En cambio, Juan Rubio está ya plenamente recuperado y disponible para entrar en la rotación tras haberse perdido el debut frente a Girona la semana pasada, una buena noticia para un equipo que quiere mantener su solidez defensiva y su ritmo alto de juego.

El técnico brasileño no esconde el respeto hacia su rival y ha señalado en la previa que "Bilbao es un equipo con estructura, que mantiene la base del año pasado, con el mismo entrenador y un estilo muy claro" y aunque han incorporado jugadores con mucho talento como Darrun Hilliard y Justin Jaworski, y "siguen siendo un equipo muy completo”, ha explicado Savignani.

La solidez defensiva, el control del rebote y la gestión del ritmo serán claves, según el preparador burgalés, para tener opciones de victoria.

En cuanto a su propio equipo, Savignani prefiere evitar la palabra "tranquilidad" pese al buen arranque liguero y prefiere centrarse en "la confianza" del primer día y "tener concentración atrás" para tener posibilidades de ganar y sumar la segunda de la temporada.