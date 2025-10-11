El Surne Bilbao confía en Miribilla para lograr ante el Burgos su primer triunfo del curso

Tras ese primer revés más que esperado ante un rival contra el que sufren sobremanera en los últimos años, y ya en un partido de los considerados de 'su liga', los 'hombres de negro' quieren echar a andar a un proyecto de los que más ilusión ha generado en los últimos años en Bilbao.

Una nueva campaña con un equipo totalmente remodelado en su plantilla, aunque dirigido de nuevo por un Jaume Ponsarnau que arranca su cuarta temporada en la capital vizcaína.

Cuatro años con mejores y peores momentos, siempre en la pelea por mantener la plaza en la ACB y con el hito de haber conseguido en curso anterior su primer título continental de su historia al ganar la Copa FIBA Europa.

Un reto que el conjunto vasco quiere repetir ya a partir de la próxima semana y a cuyo arranque el martes, día 14, en el Bilbao Arena frente al Peristeri griego (20.00) espera llegar reforzado con una victoria ante el Burgos.

Para ello, no obstante, necesitará mañana de una versión de sus jugadores más cercana a la que ofrecieron en Málaga el 'gigante' Tryggvi Hlinason (10 puntos, 7 rebotes, 2 tapones y 19 de valoración) y su jugador estrella Darrun Hilliard (14 y 17) que a la de otras piezas importantes.

Los bases Melwin Pantzar, ahora cedido por el Unicaja, y Harald Frey realizaron una gran temporada anterior y del tirador Justin Jaworski se esperan muchos puntos y muchos triples.

Los exteriores Stefan Lazarevic y Aleix Font y los ala-pívot Luke Petrasek (13 puntos en el Martín Carpena), Martin Krampelj y Amar Sylla completan un plantel en el que el joven Aleksandar Zezevic ocupa el sitio que deja otro joven, Bassala Bagayoko.

Bagayoko, ya superada la grave lesión que le tuvo dos años sin jugar, es la gran apuesta de esta temporada en el juego interior de los de negro. Pero está de baja en el arranque liguero por una subluxación en el hombro derecho.

En el histórico en la ACB entre el Surne Bilbao y el San Pablo Burgos, de momento, ventaja por 3-4 del conjunto castellano. Que se impuso en el último duelo entre ambos, en el Coliseum, por 104-97, a pesar del partidazo de Damien Inglis (23, 11 rebotes y 32).

En cambio, en el último partido en Miribilla ganó el equipo vizcaíno, por 87-81 con el dominicano Ángel Delgado (12, 12 y 22) y Lude Hakanson (12, 7 y 21) de estiletes.