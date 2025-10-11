Estreno de altura para el Breogán en el Pazo

El conjunto de Pedro Martínez, una versión mejorada del que ya brilló el curso pasado, ha firmado un prometedor inicio de curso, pese a que llegará a Lugo tras sufrir este viernes su primera derrota ante el Barça en la Euroliga.

Su dinamismo en defensa, su constante amenaza en el juego exterior y, sobre todo, su fortaleza en el rebote exigirá un partido casi perfecto del Breogán, que viene de naufragar en Lleida, donde enterró sus opciones de victoria con un pobre primer tiempo.

Las transiciones y el rebote de ataque son dos de las principales armas del equipo taronja. Luis Casimiro lo sabe, ya que ambos equipos se enfrentaron este verano en la final del Torneo EncestaRías, que los de Pedro Martínez dejaron resuelta en el primer cuarto (12-28).

Aquel partido de Pontevedra deberá servir de aprendizaje porque cada error lo castigó con dureza el Valencia. La aportación de Danko Brankovic y Bakary Dibba en la pintura y especialmente el acierto exterior de los exteriores breoganistas será fundamental para que los de Casimiro tengan opciones de sumar su primera victoria ante el flamante campeón de la Supercopa de España.

Este encuentro, correspondiente a la segunda jornada de la liga Endesa, comenzará a las 17.00 horas y será dirigido por los colegiados Martín Caballero, Sergio Manuel y Carlos Merino.