Los Celtics, con Hugo González suplente, desperdician 27 puntos de ventaja en Toronto

González, exjugador del Real Madrid, estuvo 17 minutos en pista saliendo del banquillo y terminó con dos puntos y cinco rebotes.

Conectó uno de tres en tiros de campo, capturó dos rebotes ofensivos y tres ofensivos y repartió una asistencia para Boston.

Hace dos días, el español había metido ocho puntos en una victoria contra los Memphis Grizzlies.

Los Celtics, sin Jaylen Brown ni Jayson Tatum, este último de baja por la grave lesión en el tendón de Aquiles sufrida el año pasado, mandaban 69-42 al principio del tercer cuarto, pero los Raptors consiguieron dar la vuelta al marcador con una gran reacción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gradey Dick fue el mejor de los canadienses con 22 puntos.