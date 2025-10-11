Los Grizzlies no pueden con los Hawks pese al doble doble de Aldama

Chicago (EE.UU.), 11 oct (EFE).- El español Santi Aldama firmó este sábado un doble doble de diez puntos y diez rebotes, pero los Memphis Grizzlies perdieron 116-112 contra los Atlanta Hawks en un partido de preparación previo al arranque de la nueva temporada de la NBA.