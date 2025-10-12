El baskonista Trent Forrest, MVP de la segunda jornada de la Liga Endesa

La gran actuación del base en el Buesa Arena fue clave para que el Baskonia consiguiera su primera victoria de la temporada y, por ende, la primera en la acb. El conjunto entrenado por el italiano Paolo Galbiati llegaba a la cita tras caer en la jornada inaugural de la Liga Endesa ante el Casademont Zaragoza y hacer lo propio en la Euroliga ante Olympiacos, Asvel Villeurbanne y Panathinaikos.

Forrest se mostró infalible desde la línea de tiros libres con un impoluto 100 por cien de efectividad (19/19), en un encuentro en el que recibió 11 faltas y en el que obtuvo un 67 por ciento en tiros de dos (2/3) y un 33 por ciento desde el triple (1/3).

Como recuerda la acb, su acierto desde la personal supera los 14 de 14 logrados en su momento por Arvydas Macijauskas y establece el nuevo recórd del Baskonia de tiros libres anotados sin fallo. Además, iguala el récord de la competición, que hasta ahora estaba en poder del exjugador Jordi Pardo desde el 2 de octubre de 1993.

Asimismo, el base estadounidense conquista por primera vez en su carrera el premio al Jugador de la Jornada en Liga Endesa y bate su propia marca en valoración, que hasta la fecha estaba fijada en 35, conseguida el año pasado ante el Valencia Basket en la Fonteta.

Así, Forrest releva al pívot de LaLaguna Tenerife Gio Shermadini como mejor jugador de la jornada, después de que el interior georgiano fuese el más destacado de la jornada inaugural con 28 créditos de valoración.