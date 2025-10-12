Hugo González sigue sumando minutos en Boston, Giannis regresa con los Bucks

Entre los demás encuentros disputados este domingo, el griego Giannis Antetokounmpo volvió a competir con los Milwaukee Bucks por primera vez en esta pretemporada.

En el TD Garden de Boston, los Celtics dominaron a los Cavs empujados por el recital desde el arco de Anfernee Simons, protagonista con 21 puntos y seis triples.

González, elegido con el número 28 en el último draft, aportó cuatro puntos (2 de 4 en tiros de campo y 0 de 2 en triples), y dos rebotes en 15.10 minutos en pista.

En el United Center de Chicago, Giannis Antetokounmpo saltó a la pista como titular y aportó un doble doble de trece puntos y diez rebotes en 21 minutos en la victoria por 127-121 de los Bucks.

Myles Turner, nuevo fichaje de Milwaukee, y Kyle Kuzma metieron 19 puntos cada uno.