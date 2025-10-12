Los Brooklyn Nets del español Jordi Fernández remontan ante los Suns (109-111)

El estadio, con capacidad para 14.000 personas y propiedad de Las Vegas Sands Corp, albergó también el partido entre ambos equipos del pasado viernes, en el que los Phoenix Suns derrotaron a los Nets por 132 a 127 en la prórroga.

Un encuentro que sirve como puesta a punto de los conjuntos de la NBA antes del inicio de la temporada regular, que empezará el 21 de octubre.

Los Oklahoma City Thunder recibirán a los Houston Rockets, mientras que Los Angeles Lakers ejercerán de locales contra los Golden State Warriors en el estreno oficial del curso 2025-2026.

Los Nets, al mando de Jordi Fernández por segundo año consecutivo, fueron de menos a más en el encuentro, tras un gran primer cuarto sin muchas luces en el que concedieron hasta once puntos de ventaja a los Nets (23-34).

Antes de llegar al descanso, elevaron el nivel con un Cameron Thomas (16-4) decisivo e igualaron el marcador para meterle al partido la emoción e igualdad que necesitaba.

Los del técnico español se vieron superados por momentos por el ritmo impuesto por los de Arizona en los dos últimos cuartos. Los Suns, liderados por su escolta Devin Booker (18 puntos y 5 rebotes), estuvieron más finos en los rebotes, aunque el marcador seguía ajustado.

En el último tramo de encuentro, los Nets completaron la remontada en un parcial que terminó 21-30 a su favor para la incredulidad de los Suns, que tuvieron la victoria en la palma de su mano pero que terminaron perdiendo por 109 a 111.