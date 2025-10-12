Tyson Carter, hospitalizado en Belgrado por problemas respiratorios

Aunque el club no ha precisado más sobre el estado de salud del jugador, anunció que reportará más detalles en los próximos días.

"Los exámenes exhaustivos a los que está siendo sometido nuestro jugador continúan y el club anunciará nueva información más detallada sobre este tema en los próximos días", reza el comunicado.

Carter, fichado este verano procedente del Unicaja de Málaga, disputó un total de 26 minutos en el encuentro de Euroliga celebrado del pasado viernes en Estambul y que acabó con victoria para el Estrella Roja por 81-86 sobre Fenerbahce.

El estadounidense aportó 15 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias para un total de 16 valoración, siendo el tercer jugador con más minutos del equipo, sólo por detrás de Codi Miller-McIntyre y Chima Moneke, en el esquema del interino Tomislav Tomovic, entrenador temporal tras el despido del griego Ioannis Sfairopoulos.

